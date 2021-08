Biophytis : Résultats positifs sur Sarconeos, le titre bondit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Biophytis s'inscrit en forte hausse lundi matin à la Bourse de Paris après la publication de résultats positifs sur Sarconeos dans le traitement de la sarcopénie liée à l'âge, une maladie entraînant atrophie musculaire et handicaps moteurs.



Le titre bondit actuellement de plus de 18% et signe l'une des plus fortes hausses d'un marché parisien en hausse de 0,9%.



La société de biotechnologies a fait état ce matin de résultats encourageants à l'issue d'une étude clinique de phase 2 avec Sarconeos dans la sarcopénie.



L'essai, réalisée pendant neuf mois auprès de 233 patients, a montré qu'à la dose la plus élevée (350 mg) le médicament entraînait une amélioration 'cliniquement significative' pour le test de vitesse de marche de 400

mètres, critère principal de l'étude.



Sarconeos a également montré un très bon profil de sécurité aux doses de 175 et 350, sans événement indésirable grave lié au produit, fait valoir l'entreprise.



Stanislas Veillet, le PDG de Biophytis, évoque une 'étape clé' pour la société après 15 ans de recherche et de développement en collaboration avec Sorbonne Université.



La société biotechnologique prévoit désormais de faire progresser Sarconeos vers des études de phase 3, soit de manière indépendante, soit en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques.



