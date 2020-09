Biophytis : Premier patient dosé pour un essai dans la Covid

(CercleFinance.com) - Biophytis annonce avoir réalisé, à l'hôpital AZ Sint Maarten à Malines en Belgique, le dosage du premier patient dans le cadre de COVA, essai clinique de phase 2/3 avec Sarconeos pour le traitement de patients atteints d'insuffisance respiratoire aiguë liée à la Covid-19.



Cet essai clinique pivot qui se déroule en Belgique, en France, au Brésil, au Royaume-Uni et aux États-Unis, sera mené en deux parties, la première pour évaluer l'innocuité du traitement et la seconde pour examiner l'efficacité sur la fonction respiratoire.



