Biophytis : Les comptes vont devoir être retraités

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société française de biotechnologie Biophytis a annoncé jeudi qu'elle allait retraiter ses comptes pour les exercices 2019 et 2020 afin de rectifier le traitement comptable inapproprié d'obligations convertibles.



Suite à cette annonce, le titre Biophytis perdait plus de 5,7% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris après avoir abandonné plus de 7% à l'ouverture.



Biophytis précise que ces corrections d'ordre techniques doivent porter sur le traitement de ses obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles et existantes, auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions.



La biotech indique être actuellement en train d'évaluer l'impact de ces corrections sur ses états financiers, tout en excluant que ces changements affectent sa situation de trésorerie.



Au-delà des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020, les états financiers consolidés semestriels pour les semestres clos les 30 juin 2021 et 2020 sont également concernés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.