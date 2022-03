Biomerieux : VITEK MS PRIME autorisé par la FDA

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce que VITEK MS PRIME, son nouveau système de spectrométrie de masse MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight), a reçu l'accréditation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.



Le spécialiste du diagnostic in vitro explique que ce système de nouvelle génération pour l'identification microbienne de routine en quelques minutes, augmente la productivité du laboratoire et améliore ainsi la prise en charge des patients.



Après avoir reçu le marquage CE en avril 2021, le lancement commercial de VITEK MS PRIME est en cours comme prévu dans de nombreux pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine, et s'étend maintenant aux États-Unis et au reste du monde tout au long de 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel