Biomerieux : Titre en hausse, un broker relève son conseil

(CercleFinance.com) - bioMérieux gagne près de 2% à la bourse de Paris après que Oddo BHF a relevé sa recommandation sur le titre, passant de 'neutre' à 'surperformance' et le faisant rentrer dans son 'european midcap list', avec un objectif de cours maintenu à 105 euros, au vu du récent repli du titre alors que la visibilité lui semble bonne.



'bioMérieux doit bénéficier de plusieurs opportunités de croissance à court et moyen terme', estime l'analyste, qui cite notamment ses nouveaux systèmes de diagnostic lowplex, SpotFire, lancés en mars dernier aux Etats-Unis.



Une fois retenu l'hypothèse d'un ralentissement des ventes de panels respiratoires, Oddo BHF pense que le CA consolidé devrait croître de +4% à +6%, à devises et périmètre constants (soit 8-10% hors panels respiratoires liés à la Covid) en 2023.



'Le titre se négocie à 16 fois l'EBIT à 12 mois, en dessous de sa moyenne sur 10 ans de 19 fois, malgré une position dans l'industrie qui n'a jamais semblé aussi favorable', juge-t-il, mettant en avant, entre autres, des marges plus élevées qu'avant la Covid.



