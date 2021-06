Biomerieux : Stifel relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation sur bioMérieux à 'achat', malgré un objectif de cours abaissé de 113 à 105 euros dans le sillage d'une réduction de ses estimations de bénéfices alors que le moteur de la pandémie Covid-19 s'estompera.



'Etant donné les caractéristiques positives à plus long terme du dossier, nous pensons que les niveaux actuels de l'action tiennent trop compte de cet impact à court terme, offrant un point d'entrée attrayant pour les investisseurs à long terme', nuance-t-il.



Suite à la correction du cours depuis l'apparition des espoirs vaccinaux, le broker considère désormais les multiples de valorisation comme plus raisonnables et, malgré des vents contraires à court terme, que le rapport risque-rendement semble biaisé à la hausse.



