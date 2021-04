Biomerieux : Sortie de la Sélection d'Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities fait sortir bioMérieux de sa 'Sélection IS' et, s'il maintient sa recommandation 'achat', réduit son objectif de cours de 140 à 119 euros, au lendemain d'un point d'activité du spécialiste du diagnostic in vitro.



'L'effet Covid se dissipe plus rapidement du fait de la vaccination aux Etats-Unis et de l'utilisation plus massive du dépistage rapide', note l'analyste, pointant que le groupe a sabré ses objectifs 2021 avec une croissance du CA de +0%/+5%.



Le bureau d'études indique tabler désormais sur le bas de fourchette de ces objectifs, mais juge néanmoins que 'la valorisation actuelle ne reflète pas justement la contribution de la pandémie sur l'activité à moyen terme'.



