Biomerieux : bioMérieux révise à la baisse son objectif de croissance pour 2021

L'effet Covid s'atténue du fait de l'amélioration de la situation sanitaire aux Etats-Unis, amenant le spécialiste des tests de diagnostic à abaisser son objectif annuel.

(CercleFinance.com) - Dans un contexte d'amélioration de la situation sanitaire aux Etats-Unis, bioMérieux ajuste ses prévisions, anticipant désormais une progression des ventes au premier semestre autour de 10%, à taux de change et périmètre constants.



Dans un contexte très incertain et une évolution contrastée de la pandémie, la croissance organique des ventes pour l'année 2021 n'est plus attendue que de neutre à autour de 5%. L'objectif annuel de résultat courant contributif est toutefois maintenu.



Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires ressort à 845 millions d'euros, en croissance de 9,9%. La croissance organique atteint 16,5% grâce à la biologie moléculaire (+18,7%), aux immunoessais (+28%) et aux applications industrielles (+14,5%).



