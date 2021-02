Biomerieux : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - bioMérieux recule de plus de 2%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Berenberg de 'conserver' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 120 à 110 euros, celui-ci considérant le titre comme celui qu'il apprécie le moins dans son secteur.



'La plus grande question est de savoir à quoi ressemblera le paysage post-Covid-19', prévient le broker, qui maintient Qiagen comme son 'premier choix' dans le secteur européen du diagnostic, et conserve ses recommandations 'achat' sur IP Group et Biocartis.



