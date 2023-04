Biomerieux : Partenariat avec Oxford Nanopore

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce un partenariat avec Oxford Nanopore Technologies, afin 'd'améliorer la santé dans le monde en explorant les possibilités de déploiement du séquençage par nanopore sur le marché du diagnostic des maladies infectieuses'.



Le séquençage par nanopore, qui permet d'analyser de longs fragments d'ADN ou d'ARN, 'est idéal pour la caractérisation rapide, et à coût raisonné, d'agents pathogènes dans des échantillons cliniques', selon le spécialiste du diagnostic in vitro.



Les domaines initiaux de collaboration comprennent un test pour déterminer la résistance aux antibiotiques en cas de tuberculose, et un autre pour identifier des pathogènes dans des échantillons cliniques en principe stériles.



Les deux sociétés prévoient aussi la validation de la plateforme de séquençage d'Oxford Nanopore avec l'application bioMérieux Episeq CS pour le suivi rapide des foyers d'infection dans les établissements de santé.



