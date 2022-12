Biomerieux : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre bioMérieux, avec un objectif de cours relevé de 96 à 105 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que bioMérieux a publié ce matin un communiqué dans lequel il annonce relever ses guidances: le groupe cible un CA 2022 stable à taux de changes constants (contre -6% / -3% précédemment) et vise un ROC supérieur à 660 ME au lieu de 580-625 ME, auparavant.



Pour 2023, la croissance du CA est attendue entre 4 % et 6 % avec un résultat opérationnel courant contributif devrait être compris entre 600 et 630 ME.



'Ce relèvement tient à l'épidémie de grippe un peu partout (USA et Europe, hémisphère Sud), conjuguée à la prévalence élevée du virus respiratoire syncytial (VRS) et du COVID-19', rapporte Oddo.



'Sur ces bases, nous avons révisé en hausse nos projections de l'ordre de 3% sur le CA 22 (+4% sur 2023) et 5,7% sur le ROC 22 (+4,5% en 2023)', conclut le broker.



