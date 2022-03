Biomerieux : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur bioMérieux avec néanmoins un objectif de cours abaissé de 135 à 113 euros, estimant que 'à court terme, le rebasage des estimations par le consensus passe par une période de consolidation du titre'.



'Les fondamentaux du groupe ne sont pas remis en cause, simplement, il semble que la chute des volumes de tests Covid soit engagée', estime l'analyste, ajoutant que hors nouvelle vague, l'ensemble de l'exercice devrait subir le dégonflement des revenus lié à la Covid.



'L'upside est encore matériel, mais le momentum n'est dans l'immédiat pas porteur, et hors acquisition, les catalyseurs risquent d'être moins nombreux qu'en 2020 ou 2021. Le timing ne devrait pas être favorable avant la seconde partie d'année', prévient-il.



