Biomerieux : Oddo n'est plus à surperformance

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion sur bioMérieux de 'surperformance' à 'neutre', au vu d'un moindre potentiel de hausse par rapport à son objectif de cours abaissé de 113 à 108 euros au lendemain du point d'activité trimestriel du groupe de diagnostic in vitro.



Selon le bureau d'études, la publication marque un ralentissement de tendances par rapport à l'année 2021 qui s'explique par des effets de base liés à la Covid, aussi abaisse-t-il de 1% son estimation de chiffre d'affaires pour l'ensemble de 2022.



'Prenant en compte les effets de base qui deviendront plus difficiles à affronter à partir du deuxième trimestre (si l'on considère que le premier a profité de la vague Omicron), il nous semble que le titre dispose (hors acquisition) de moins de ressort', juge l'analyste.



