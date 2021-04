Biomerieux : Marquage CE pour Vitek MS Prime

(CercleFinance.com) - Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux annonce le marquage CE de Vitek MS Prime, la nouvelle génération de son système de spectrométrie de masse MALDI-TOF, pour l'identification microbienne en routine, en quelques minutes.



Doté d'innovations qui permettent une mise à disposition plus rapide des résultats d'identification, cet instrument de paillasse compact et automatisé augmente la productivité du laboratoire et améliore ainsi la prise en charge des patients.



Le groupe français précise que le lancement commercial de Vitek MS Prime est prévu sur certains marchés européens et asiatiques au second semestre 2021 et s'étendra au reste du monde tout au long de l'année 2022.



