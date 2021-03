Biomerieux : Marquage CE pour un test de la tuberculose

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, bioMérieux annonce le marquage CE de VIDAS TB IGRA, 'test de mesure de l'interféron gamma, innovant et totalement automatisé, qui permet de diagnostiquer une infection tuberculeuse latente'.



'Avec 10 millions de nouveaux malades et 1,4 million de morts dans le monde en 2019, la tuberculose représente une des causes principales de mortalité due à une maladie infectieuse', rappelle le spécialiste français du diagnostic in vitro.



VIDAS TB-IGRA sera progressivement déployé dans les pays qui reconnaissent le marquage CE. Les laboratoires pourront effectuer ces tests sur le système VIDAS 3. bioMérieux prévoit de soumettre prochainement une demande d'autorisation à la FDA.



