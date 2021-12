Biomerieux : Les tests moléculaires aptes à détecter Omicron

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce que ses tests moléculaires sont en mesure de détecter efficacement le variant Omicron du SARS-CoV-2.



'Depuis le début de la pandémie, les équipes de recherche et développement de bioMérieux ont suivi de près l'émergence de chaque variant préoccupant et ont mené de manière systématique des analysesin silicointernes approfondies', indique le laboratoire.



bioMérieux confirme ainsi que ses tests moléculaires BIOFIRE et ARGENE amplifient et détectent efficacement l'infection par le SARS-CoV-2 avec le variant Omicron, et ce avec une performance inchangée.





