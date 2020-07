Biomerieux : Lancement de Biofire Mycoplasma

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce lancer Biofire Mycoplasma, test innovant pour la détection des mycoplasmes dans les produits biopharmaceutiques (anticorps, hormones, thérapies cellulaires ou géniques...), segment le plus dynamique de l'industrie pharmaceutique.



Avec ce test, les opérations d'extraction, d'amplification et de détection de l'ADN bactérien sont complétement automatisées et peuvent être réalisées en dehors du laboratoire, par toute personne ayant reçu une formation très simple.



'Le nouveau test Biofire Mycoplasma est disponible aux États-Unis et fera l'objet d'un lancement dans certains pays d'Europe et de la région Asie-Pacifique dans les mois à venir', précise le spécialiste du diagnostic in vitro.



