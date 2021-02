Biomerieux : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux, mais avec un objectif de cours ajusté de 146 à 140 euros, 'après actualisation et réintroduction d'une valorisation par comparables' pour le groupe de diagnostics in vitro.



Notant des résultats 2020 au-dessus des attentes et des objectifs 2021 rassurants, le bureau d'études indique viser le haut de fourchette de guidance du CA et se dit en ligne sur l'EBITA, conduisant à un relèvement massif de ses BNA 2021-23 (+17%/+9%/+9%).



'Au cours actuel, le marché n'intègre pas la pertinence du modèle dans la crise et au-delà alors que le groupe dispose des ressources suffisantes pour réaliser une acquisition d'envergure pouvant accélérer la revalorisation du titre', poursuit-il.



