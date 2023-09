Biomerieux : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en abaissant son objectif de cours de 117 à 111 euros, Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux, jugeant que 'le réservoir de croissance semble loin d'être épuisé' et que 'le groupe dispose des ressources pour s'activer dans le domaine M&A'.



Le bureau d'études explique la sanction modérée du marché vendredi (-1%) par 'des niveaux de marge plus faibles qu'attendu, partiellement compensés par une croissance remarquable des ventes, et en particulier de la division MDx'.



Selon Invest Securities, les objectifs 2023 semblent facilement atteignables et le premier semestre confirme le positionnement solide du groupe spécialisé dans le diagnostic in vitro 'dans le monde d'Après'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.