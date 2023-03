Biomerieux : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre Biomérieux, avec un objectif de cours réduit de 122 à 118 euros, après que la société a communiqué des résultats 2022 sans surprise.



'La forte croissance des panels non RP, l'expansion continue de la base installée, le rebond des immuno-essais sont autant de signaux positifs à court terme', souligne le bureau d'analyses qui précise de plus que les objectifs 2023 ont été réitérés.



'Le marché occulte de nombreux leviers qui n'ont pas encore délivré et qui permettront au groupe de digérer efficacement l'Après-Covid. Biomérieux dispose également des ressources suffisantes pour réaliser de nouvelles acquisitions permettant de consolider ses perspectives à moyen terme', conclut l'analyste.



