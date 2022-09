Biomerieux : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux avec un objectif de cours ajusté de 119 à 111 euros, estimant que la sanction de la veille, 'alimentée par le momentum de résultats défavorables à venir, semble exagérée dans une perspective moyen terme'.



'Les résultats sont ressortis au-dessus des attentes, alimentés par un deuxième trimestre plus dynamique grâce au diagnostic moléculaire et une marge semestrielle mécaniquement plus robuste du fait de l'effet levier et du mix produits plus favorable', note-t-il.



Ajoutant que le groupe a relevé prudemment le bas de fourchette de sa guidance, le bureau d'études déclare se situer, après actualisation, sur la partie haute de la guidance et relever ses BNA 2022-24 de +12%/+4%/+1%.



