Biomerieux : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes estiment que le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 CA T1 22 est ressorti en ligne avec ses attentes et les objectifs 2022 sont réitérés sur lesquels ils tablent sur un milieu de fourchette.



' Le marché a sanctionné une publication T1 22 en ligne mais n'offrant aucune avance sur la guidance 2022 et une acquisition de Specific Diagnostics peu contributrice à CT et pour un montant pouvant laisser dubitatif (385mE) ' indique Invest Securities.



' La valorisation actuelle occulte la contribution de la pandémie sur l'activité à LT et de nouvelles acquisitions potentiellement plus créatrices de valeur à CT sont possibles ' rajoute le bureau d'analyses.



Après intégration des données du 1er trimestre 2022 et des estimations sur Specific, Invest Securities relève son objectif à 119E (contre 116E) et réitère son opinion achat sur la valeur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.