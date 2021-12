Biomerieux : Invest Securities rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux avec un objectif de cours rehaussé de 133 à 144 euros, après une actualisation de ses estimations pour le groupe de diagnostic in vitro (BNA 2021-23 relevés de +3%/+1%/+1%).



Compte tenu de l'intensité épidémique élevée depuis début novembre et de la diffusion probable du variant Omicron, le bureau d'études relève son estimation du quatrième trimestre pour la division diagnostic moléculaire (-3% contre -15% précédemment).



Invest Securities augmente aussi de 40 points de base le niveau de marge d'EBITA au second semestre. 'Compte tenu des incertitudes, à ce stade, nous conservons nos estimations en 2022 ce qui pourrait être conservateur', précise l'analyste.



