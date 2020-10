Biomerieux : Invest Securities n'est plus à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities abaisse son opinion sur bioMérieux de 'achat' à 'neutre' malgré un objectif de cours relevé de 137 à 147 euros, estimant que la baisse injustifiée qui l'avait conduit à relever son opinion 'est désormais résorbée'.



'Depuis notre passage à 'achat' le 7 septembre, le titre a progressé de +23% pour retrouver ses sommets historiques, soit une surperformance de +23 points par rapport à l'EuroStoxx 50', souligne en effet l'analyste.



Invest Securities ajoute que ses estimations 2020 semblent correctement intégrer la menace d'une seconde vague. 'Pour 2021, nos estimations sont en ligne avec les attentes et il est encore trop tôt pour les relever', poursuit-il.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.