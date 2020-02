Biomerieux : Invest Securities confirme son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities indique que le marché a principalement sanctionné hier (-6,5%) les perspectives 2020 après la publicqtion des résultats, affectées par le COVID-19, d'une croissance lfl de +5/+7% (contre +7,4% lfl attendu) et d'un EBITA de 395/415 ME (contre 436 ME attendu).



' L'atteinte du haut de fourchette impliquerait une marge d'EBITA stable. Suite à la publication, nous révisons à la baisse nos BNA 2020/21/22e de -9%/-6%/-4% ' indique le bureau d'analyses.



Invest Securities relève son objectif de cours à 63E (contre 61E) et confirme son opinion à la vente sur la valeur.



' La valorisation actuelle (PE 20 de 40x et PEG de 4,2x) nous paraît toujours excessive au regard du ralentissement anticipé de la croissance et des difficultés du groupe à améliorer durablement sa rentabilité ' rajoutent les analystes.



