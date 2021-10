Biomerieux : Invest Securities ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux avec un objectif de cours ajusté de 130 à 133 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations de BNA 2021-23 de +18%/+4%/+4% pour le spécialiste du diagnostic in vitro.



Le bureau d'études souligne que sa publication trimestrielle est ressortie nettement au-dessus des attentes grâce à la surperformance de la division biologie moléculaire qui a bénéficié de la vague Delta, et que le groupe a relevé ses objectifs 2021.



'Cette guidance nous paraît, une nouvelle fois, excessivement prudente au regard de la base de comparaison plus simple au quatrième trimestre et du niveau d'incidence encore élevée du Covid avec des rebonds épidémiques dans certains pays', juge l'analyste.



