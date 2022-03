Biomerieux : Invest Securities abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux avec un objectif de cours abaissé de 145 à 116 euros, après des résultats 2021 qui 'ont atteint des records mais ont été entachés par des objectifs 2022 décevants'.



Estimant que les fourchettes d'objectifs 'relativement larges' du groupe 'témoignent du manque de visibilité', le bureau d'études anticipe les milieux de fourchettes avec une baisse en comparables du CA de -4,5% et un EBITA de 572 millions d'euros.



'En dépit d'un momentum de résultats moins favorable en 2022, la sanction du marché nous paraît exagérée. La valorisation actuelle, revenue aux niveaux d'avant Covid, occulte la contribution exceptionnelle de la pandémie sur l'activité à plus long terme', nuance-t-il.



