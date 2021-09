Biomerieux : Hausse de 60% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - bioMérieux publie un résultat net part du groupe en hausse de 60% au terme du premier semestre 2021 à 277 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant contributif en croissance de 48% à 374 millions, soit une marge de 23,8% contre 17,1% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires du spécialiste du diagnostic in vitro atteint 1,57 milliard d'euros, en progression de 6,6% en données publiées et de 12,3% en organique, la différence provenant principalement de la dévaluation du dollar et de certaines devises d'Amérique latine.



Fort de ces performances semestrielles en ligne avec ses prévisions, bioMérieux confirme son objectif annuel de croissance organique des ventes de neutre à autour de 5% et son objectif de résultat opérationnel contributif en ligne avec 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel