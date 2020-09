Biomerieux : Hausse de 23% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - bioMérieux publie un résultat net part du groupe en hausse de 23% à 173 millions d'euros au terme du premier semestre 2020, ainsi qu'un résultat opérationnel courant contributif en croissance de 28% à 253 millions, soit 17,1% du chiffre d'affaires à données publiées.



Le chiffre d'affaires semestriel du spécialiste des diagnostics in vitro a atteint 1.476 millions d'euros, en progression publiée de 15,8% et en croissance organique de 15,7%, tirée en particulier par les applications cliniques en biologie moléculaire (+68,7%).



'Malgré les effets négatifs de la pandémie sur certaines gammes, et tenant compte des conditions sanitaires et économiques, bioMérieux devrait réaliser en 2020 une performance remarquable mais qui ne peut être extrapolée en l'état', estime le PDG Alexandre Mérieux.



