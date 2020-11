Biomerieux : Extension du marquage CE pour le test Argene

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce l'enrichissement de sa gamme Argene d'identification du SARS-CoV-2, qui, en complément des prélèvements nasopharyngés, peut désormais être utilisé sur des échantillons salivaires et oropharyngés pour détecter le virus responsable de la Covid-19.



Cette extension du marquage CE aux échantillons salivaires et oropharyngés a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'ANSM. Ce nouveau type de prélèvement est à présent mentionné dans la liste des tests autorisés par la Direction Générale de la Santé.



Par ailleurs, la société proposera prochainement dans les pays reconnaissant le marquage CE, un test de haut débit pour la détection simultanée des virus de la grippe A et B et du SARS-CoV-2, incluant un contrôle cellulaire pour vérifier la qualité du prélèvement.



