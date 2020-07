Biomerieux : Délaissé après une dégradation d'analyste

(CercleFinance.com) - bioMérieux recule de plus de 6% dans le sillage d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'achat' à 'neutre', malgré un objectif de cours relevé de 113 à 117 euros, à la suite d'une préannonce du chiffre d'affaires semestriel 'assez conforme'.



S'il reconnait que 'bioMérieux est clairement l'une des rares valeurs françaises à être positivement répondeuse à la thématique Covid', l'analyste estime que 'les multiples de valorisation paraissent élevés, en absolu ou en relatif'.



Le spécialiste du diagnostic in vitro a fait part d'un chiffre d'affaires de 1.476 millions d'euros à fin juin, en croissance organique de 15,7%, et maintenu la suspension de ses objectifs 2020 compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BIOMERIEUX en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok