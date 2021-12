Biomerieux : Dans le vert après son relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - bioMérieux gagne 1% sur un marché parisien stagnant, après le relèvement par le spécialiste du diagnostic in vitro de ses perspectives pour l'ensemble de 2021, en raison de ventes plus soutenues que prévu des panels respiratoires au quatrième trimestre.



Il anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants au-dessus de 8% (et non plus entre 4% et 7%) et un résultat opérationnel courant contributif supérieur à 780 millions d'euros (et non plus supérieur à 700 millions).



'bioMérieux présente un bilan sain, un momentum et un profil bénéficiaire bien entretenus, un intéressant flux de lancements de nouveautés', réagit Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 124 à 135 euros.



