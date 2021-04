Biomerieux : Dans le rouge, un analyste abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bioMérieux lâche plus de 1% à Paris, alors que plus tôt dans la journée, Stifel réitérait son conseil 'conserver' sur le titre et abaissait son objectif de cours, de 128 à 113 euros.



Les ventes du premier trimestre (+9,9%) sont en ligne avec les attentes du consensus, la baisse en biologie moléculaire (-17%) étant finalement compensée par le fort rattrapage des immuno-essais (+28%) et des applications industrielles (+14,5%).



Les prévisions de vente pour 2021 sont toutefois révisées à la baisse, avec une croissance organique attendue entre 0 et 5%, au lieu de la fourchette de 5 à 8%.



'Nous considérons que les estimations du marché 2021 (croissance organique de 7,1% et marge d'EBIT de 19%) laissent peu de place pour de bonnes surprises et prévoyons quelques révisions à la baisse', indique le broker.



Stifel estime enfin que le retour à un environnement plus normatif pourrait mettre davantage de pression sur le département de biologie moléculaire. Par conséquent, l'analyste abaisse son estimation de BPA 2022 de 14%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.