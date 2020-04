Biomerieux : Croissance dopée par le Covid-19

(CercleFinance.com) - bioMérieux affiche un chiffre d'affaires de 769 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en croissance de 21,5% dont 20,8% en organique, du fait de la demande exceptionnelle en tests de biologie moléculaire nécessaires dans le contexte de l'épidémie.



'Les premiers effets défavorables de l'épidémie de Covid-19 sur la dynamique commerciale, en particulier dans le domaine des immuno-essais, ont été enregistrés sur les dernières semaines du trimestre et devraient se renforcer au cours des prochains mois', estime-t-il.



bioMérieux suspend toutefois ses objectifs 2020 qui comprenaient 'des incertitudes, telles qu'appréciées à la date de publication, liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19 et notamment ses conséquences possibles sur l'économie chinoise au premier semestre'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BIOMERIEUX en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok