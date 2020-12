Biomerieux : Collaboration stratégique autour du séquençage

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce une collaboration stratégique avec Bioaster, l'Université de Technologie de Compiègne (UTC) et les Hospices Civils de Lyon (HCL) dans le domaine du diagnostic microbiologique basé sur le séquençage.



L'objectif principal de cette collaboration est l'évaluation de la capacité de la technologie de séquençage de troisième génération à devenir un nouvel outil de diagnostic des bactériémies, pour identifier rapidement les bactéries et prédire les résistances génétiques.



Mené en collaboration avec l'UTC sur des échantillons de sang et des données fournis par les HCL, le projet débouchera également sur le développement et la validation d'un micro-dispositif innovant pour trier, purifier et enrichir les bactéries provenant d'hémocultures humaines en amont de l'analyse du séquençage, espère bioMérieux.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel