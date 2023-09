Biomerieux : Bien orienté avec des propos de brokers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bioMérieux s'adjuge 2% et surperforme ainsi la tendance à Paris, soutenu par des propos favorables de brokers après la publication des résultats du groupe de diagnostic in vitro au titre de son premier semestre, vendredi dernier.



Stifel réaffirme ainsi sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 108 euros sur le titre, même s'il juge cette publication 'mitigée' avec des ventes en ligne avec le consensus, mais un ROC contributif inférieur aux attentes.



'Le groupe a beaucoup de choses à faire attendre avec impatience au cours des mois à venir (Spotfire, Vidas kube et instruments Vitek), aussi pensons-nous qu'il y a de la place pour des surprises positives', estime le broker.



S'il abaisse son objectif de cours de 117 à 111 euros, Invest Securities réitère aussi son opinion 'achat' sur bioMérieux, jugeant que 'le réservoir de croissance semble loin d'être épuisé' et que 'le groupe dispose des ressources pour s'activer dans le domaine M&A'.



