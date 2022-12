Biomerieux : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur bioMérieux, porté de 89,7 à 92,5 euros, tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note publiée dans la matinée, l'analyste estime que le relèvement d'objectifs annuels annoncé hier par le spécialiste du diagnostic in vitro du fait de la sévérité de l'épidémie actuelle de grippe constitue une nouvelle bienvenue, mais qui ne constitue pas de véritable surprise.



'Il s'agissait d'un catalyseur bien anticipé par le marché et on voit d'ailleurs que quelques prises de bénéfices se sont matérialisées hier après une réaction favorable du titre en début de journée', souligne-t-il.



Et si cette révision à la hausse des objectifs annuels est jugée de bon augure à l'approche de l'exercice 2023, l'intermédiaire estime que ces derniers ne génèrent pas de marge de manoeuvre suffisante pour un relèvement des prévisions établies par le marché.



