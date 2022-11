Biomerieux : Berenberg réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé mardi son objectif de cours sur bioMérieux, qu'il ramène de 110 à 89,70 euros tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une étude consacrée aux spécialistes européens du diagnostic médical, l'analyste évoque un secteur 'particulièrement attractif' au vu des incertitudes entourant actuellement la conjoncture économique.



L'intermédiaire allemand met notamment en avant un potentiel de croissance 'défensif' situé entre 5% et 10%, de solides barrières à l'entrée, une rentabilité élevée ainsi qu'un historique flatteur en période de récession



Dans cette optique, ses valeurs préférées ('top picks') restent toutefois DiaSorin et Qiagen.



