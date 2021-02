Biomerieux : Berenberg dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg dégrade sa recommandation sur bioMérieux de 'conserver' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 120 à 110 euros, considérant le titre comme celui qu'il apprécie le moins dans une note sur le secteur des services et technologies médicales.



'La Covid-19 a dominé le discours d'investissement pour le secteur européen du diagnostic au cours des 12 derniers mois, la plupart des entreprises enregistrant des ventes et des bénéfices records', souligne le broker.



'La plus grande question est de savoir à quoi ressemblera le paysage post-Covid-19', poursuit Berenberg, qui maintient Qiagen comme son 'premier choix' dans le secteur, et conserve ses recommandations 'achat' sur IP Group et Biocartis.



