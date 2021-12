Biomerieux : AlphaValue relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé mercredi son opinion sur le titre bioMérieux, qu'il porte d''alléger' à 'accumuler', en raison d'une dynamique jugée favorable au spécialiste du diagnostic in vitro.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant estime que le groupe rhônalpin devrait tirer parti de l'environnement actuel de marché.



Le cabinet parisien explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur l'entreprise du fait de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 suite à l'apparition du variant Omicron, jugé particulièrement contagieux.



Dans son étude, AlphaValue me en avant l'exposition de bioMérieux aux tests PCR à plus fortes marges bénéficiaires, ainsi que sa capacité à détecter les mutations du virus grâce à ses outils de biologie moléculaire Biofire et Argene.



Son objectif est en conséquence relevé de 126 à 139 euros.



