Biomerieux : Acquisition de Specific Diagnostics finalisée

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce avoir finalisé l'acquisition de Specific Diagnostics, société américaine ayant mis au point un système rapide d'antibiogramme qui fournit un test de sensibilité aux antibiotiques (AST) phénotypique directement à partir d'hémocultures positives.



Le groupe français a acquis cette entreprise pour un prix équivalent à 3,2% de sa propre capitalisation boursière, sous forme d'une combinaison de cash et de 1.288.901 nouvelles actions émises au profit de certains actionnaires de Specific Diagnostics.



bioMérieux lancera prochainement un programme de rachat d'actions afin de compenser cette dilution. Grâce à cette acquisition, le spécialiste du diagnostic in vitro prévoit de développer son leadership mondial en microbiologie clinique.



