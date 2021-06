Biomerieux : Accord de distribution avec Specific Diagnostics

(CercleFinance.com) - bioMérieux et Specific Diagnostics, société de systèmes de diagnostic in vitro destinés à la microbiologie clinique, annoncent que bioMérieux distribuera en Europe le système d'antibiogramme rapide REVEAL de Specific Diagnostics.



'Le système d'antibiogramme rapide REVEAL offre aux clients un instrument facile d'utilisation, avec un menu ciblé, une taille réduite et une configuration évolutive pour répondre aux besoins des hôpitaux de toutes tailles', soulignent-ils.



En outre, bioMérieux investira 10 millions de dollars par le biais d'un Convertible Promissory Note pour soutenir les activités commerciales. Après cette transaction, le groupe détiendra ainsi environ 8% du capital de Specific Diagnostics.



