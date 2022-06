Bigben interactive : La distribution d'actions Nacon prévue le 29 juillet

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des accessoires pour jeux vidéo Bigben Interactive a annoncé lundi que la distribution des titres de sa filiale d'édition Nacon à destination de ses actionnaires interviendrait en date du 29 juillet.



Cette distribution en nature - qui doit prendre la forme d'une action Nacon pour quatre actions Bigben détenues - devra être approuvée lors d'une assemblée générale annuelle prévue le 22 juillet.



Les actionnaires seront aussi appelés à se prononcer, à l'occasion de la réunion, sur le versement d'un dividende annuel ordinaire de 0,30 euro par action en numéraire.



D'après Bigben, les actions Nacon devant être distribuées représenteraient environ 5,4% du capital et des droits de vote.



A l'issue de cette opération, BBI conserverait environ 56,6 millions d'actions Nacon, soit environ 65,5% du capital et 75,1% des droits de vote.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BIGBEN INTERACTIVE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok