Bigben interactive : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'après la contreperformance majeure de Nacon, il est difficile de trouver des catalyseurs à Bigben, sachant que sa filiale cotée représente la quasi-totalité de l'actif et les principaux catalyseurs.



' La distribution potentielle de 5% d'actions Nacon début 2023 ne saurait suffire à justifier un catalyseur suffisant, de même qu'une éventuelle réduction de la décote (20% actuellement) ' indique Invest Securities.



' Afin d'intégrer l'incertitude entourant la valorisation de Nacon, nous intégrons dans notre objectif de cours pour 50% la valorisation de Nacon au cours actuel avec à la clé un objectif de court réduit à 11E (contre 20E) '.



' Si la tentation est grande de neutraliser le titre, la cohérence veut que nous restons à l'achat au regard d'un potentiel de +19%. Le titre sort en revanche de la Sélection ' rajoute le bureau d'analyses.



