Bigben interactive : Distribution d'actions Nacon effective

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive indique que la distribution exceptionnelle en nature d'actions Nacon aux actionnaires du groupe, à la parité confirmée d'une action Nacon pour cinq actions Bigben détenues, est effective à compter de ce jour, date de la mise en paiement.



A l'issue de cette opération, le groupe de jeux vidéo, accessoires mobiles et gaming et produits audio, conservera 61.244.666 actions Nacon, soit 70,97% du capital social et 66,85% des droits de vote de sa filiale.



Au vu du cours d'ouverture de l'action Nacon ce 4 février sur Euronext à Paris, soit 5,15 euros, et du nombre d'actions distribuées, égal à 3.853.322, le montant total de la distribution exceptionnelle en nature s'élève à plus de 19,8 millions d'euros.



