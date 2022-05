Bigben interactive : Des résultats annuels conformes aux attentes

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des accessoires pour jeux vidéo Bigben Interactive perd pas loin de 3% en Bourse ce mardi après des résultats sans surprise et l'annonce d'une nouvelle distribution d'actions Nacon.



Le groupe a vu son chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-22 reculer de 5,8% à 275,7 millions d'euros, notamment sous l'effet d'un effet de base défavorable sachant que sa filiale Nacon avait bénéficié d'un niveau d'activité 'exceptionnel' sur l'exercice précédent, en lien avec les premiers confinements.



Bigben évoque aussi une activité éditoriale 'moins soutenue', avec le report de plusieurs sorties de jeux, ainsi que les tensions d'approvisionnement sur les marché des consoles et des smartphones au niveau mondial.



Son résultat opérationnel courant s'établit à 21 millions d'euros, contre 36,2 millions d'euros sur l'exercice précédent, mais en haut de fourchette de l'objectif annoncé entre 19 et 21 millions d'euros.



Dans ce contexte, le groupe a désormais pour objectif de réaliser sur l'exercice 2022-23 un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros, avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 millions.



Bigben a également annoncé le versement d'un dividende en numéraire d'un montant de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2021-22, ainsi qu'une distribution en nature sous forme d'actions Nacon.



Les actionnaires recevront ainsi une action Nacon pour quatre actions Bigben Interactive détenues, ce qui représente autour de 5,4% du capital de Nacon.



A 10h45, le titre perdait 2,9% alors qu'au même instant, le CAC Mid & Small cédait 0,5%.



