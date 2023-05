Bigben interactive : Dans le vert après ses résultats annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive gagne 2% au lendemain de la publication d'un bénéfice net de 13 millions d'euros pour l'exercice 2022-23, contre 10,3 millions précédemment, avec un Ebitda après IFRS2 et éléments non récurrents en progression de 29,8% à 55,4 millions.



Sous l'effet d'un mix-produits plus favorable, sa marge brute s'est améliorée de 5,2 points à 44,8% pour un chiffre d'affaires de 283,5 millions d'euros, en croissance de 2,8% avec une stabilité pour Nacon et une croissance de 6,4% pour le pôle AudioVidéo/Telco.



Compte tenu d'une croissance qui devrait être soutenue pour Nacon Gaming et d'une activité Bigben Audio-Vidéo/Telco qui devrait afficher une bonne résistance, le groupe anticipe une croissance forte de son activité sur l'ensemble de l'exercice.



Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé de soumettre à l'AG du 21 juillet, une distribution en nature d'une action Nacon pour cinq actions Bigben Interactive détenues, représentant à ce jour environ 4,25% du capital de Nacon.



