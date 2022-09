Bigben interactive : Annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive annonce avoir décidé de réduire son capital social, par voie d'annulation de 173.568 actions auto-détenues, rachetées sur Euronext Paris entre le 28 mai et le 20 juillet dernier, et représentant environ 0,93% du capital social de Bigben Interactive.



Immédiatement après l'annulation de ces actions, le nombre d'actions composant le capital social du groupe de jeux vidéo et d'accessoires s'élève à 18.529.960 titres, auxquelles sont attachés 21.470.130 droits de vote bruts.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel