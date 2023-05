Believe : Stifel initie un suivi à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel initie une couverture de Believe, une société française du secteur musical fournissant des services de distribution numérique aux artistes, avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 18,5 euros, soit un potentiel de hausse de 71%.



'Believe, qui bénéficie des fortes dynamiques du marché du streaming musical, a l'une des croissances les plus fortes du secteur grâce à son positionnement sur le digital et sa stratégie d'investissement proactive dans les régions émergentes, en particulier l'Asie', pointe-t-il.



Si l'entreprise essuie actuellement des pertes, le broker note qu'elle génère un free cash-flow positif et estime qu'elle 'devrait graduellement voir sa rentabilité s'améliorer avec la convergence de son modèle d'activité avec celui des majors'.



