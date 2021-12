Believe : Partenariat stratégique dans le sud-est asiatique

(CercleFinance.com) - Believe a annoncé jeudi qu'il allait renforcer sa position de leader en Asie du Sud-Est au travers d'un partenariat stratégique avec Viva Music and Artists Group (VMAG), le label le plus important des Philippines.



Le spécialiste français de la musique numérique explique que l'Asie est actuellement le marché connaissant la croissance la plus forte de l'industrie.



D'ici à la fin de la décennie en cours, il devrait même devenir le plus grand marché au niveau mondial, les Philippines entrant de leur côté dans le 'top 20' global.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Believe prévoit de faire l'acquisition d'une participation de 15% dans VMAG pour un montant total de 23 millions d'euros.



VMAG reste contrôlé par Viva Holdings, l'entreprise familiale de médias numéro un du pays.



